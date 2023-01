La temperatura màxima serà d’un grau i la mínima, de -16

El vent continuarà sent el gran protagonista d’aquest cap de setmana. El servei de Meteorologia afirma que avui aquest fenomen deixarà nuvolositat i precipitacions en forma de neu a l’extrem nord durant tot el dia. A la tarda, la nevada podria arribar puntualment al centre i sud, on també es preveu que arribi el vent amb intensitat. Així, les temperatures mínimes previstes per al dia d’avui són de -5 graus a Andorra la Vella, de -10 a 1.500 metres i de -17 al Pas de la Casa. Les temperatures màximes es preveuen d’1 grau a Andorra la Vella, de -5