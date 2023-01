Els arrestats havien estat expulsats d’un local d’oci nocturn després de provocar una baralla

Un home resident de 37 anys i dos no residents de 19 i 23 anys van ser detinguts ahir a la matinada al Pas de la Casa com a presumptes autors d’un delicte contra la seguretat col·lectiva, segons va informar la policia en un comunicat.



Els agents de seguretat van rebre l’avís pels volts de les 3.30 hores, quan els tres homes, a qui s’havia expulsat d’un local d’oci nocturn després d’una baralla, van tornar “molt alterats i armats per accedir-hi de nou”. Quan van veure arribar la policia van marxar immediatament, però se’ls va localitzar a pocs metres de l’establiment.