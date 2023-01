Alerta per intents d'estafa amb 'hackejos' falsos

Actualitzada 21/01/2023 a les 10:26

Diversos intents d’estafa arriben a les empreses a través del formulari de contacte disponible a les seves pàgines web. Així ho ha alertat la policia aquest matí en un comunicat. En els missatges, els estafadors asseguren haver ‘hackejat’ els webs de les empreses i amenacen amb conseqüències greus per a la seva reputació, com filtrar i vendre les dades obtingudes, i informar els suposats afectats que les seves dades s’han fet públiques.El ‘hackeig’ és fals, però l’engany s’utilitza per a fer xantatge i demanar un pagament amb criptomonedes.El cos de seguretat informa que es tracta d’una modalitat d’estafa que es produeix des de l’any 2020 a través d’enviaments massius d’aquest missatge. L’objectiu és alarmar els receptors perquè acabin pagant. Demanen fins a 3.000 dòlars en bitcoins i, fins i tot, exposen com aconseguir-les. Per acabar, asseguren que, si no es fa efectiu el pagament, executaran l’amenaça i que l’empresa acabarà gastant més diners buscant una solució a la fuga de dades.Tot i que es tracta d’un ‘hackeig’ fals, la policia recomana a les empreses efectuar de manera periòdica verificacions de seguretat i accessos als seus webs.