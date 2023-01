Tancat el port d'Envalira, Arcalís i Sorteny per fort vent

Actualitzada 21/01/2023 a les 11:42

⛔️ Tancats els accessos al port d'Envalira, Arcalís i Sorteny per la situació meteorològica.



Consulta l’estat de les carreteres amb @Mobilitat_AND. https://t.co/y6GjFcMGR5 — Policia Andorra (@andorra_policia) January 21, 2023

#FaseNegra #Tall CG2- Port d'Envalira, CG3 - Arcalís, CG3- Sorteny #FaseGroga CG2 - a Canillo, CG3- la Cortinada, CG4- a Pal i RN22 Accés a França |#Restricció19T- Accés a França. — Mobilitat Andorra (@Mobilitat_AND) January 21, 2023

✅ Accés al túnel d’Envalira gratuït fins a nou avís. https://t.co/xOzLBD3OxO — Mobilitat Andorra (@Mobilitat_AND) January 21, 2023

L'afectació de les nevades a la xarxa viària i el fort vent ha fet que el departament de Mobilitat hagi decidit tancar el port d'Envalira i per tant, l'accés al túnel d’Envalira serà gratuït mentre es prohibeixi la circulació pel port, segons ha notificat el departament. Així mateix, es prohibeix la circulació a la General 3 d'accés a Arcalís i a Sorteny. L'impossibilitat d'accedir a l'estació i la situació meteorològica han portat al domini ha tancar durant la jornada d'avui l'estació d'Ordino Arcalís.A més, també es fa obligatori dur equipaments a la General 2 a partir de Canillo, a la General 3 a partir de la Cortinada, a la General 4 a partir de Pal i a la RN22 d'accés a França. Alhora continua l'accés restringit a la RN22 d'accés a França pels vehicles de més de 19 tones. En aquest sentit, la predicció meteorològica obliga a extremar les precaucions a aquesta zona de la xarxa viària, per tant, és obligatori l'ús de pneumàtics especials o equipaments; no circular a més de 60 quilòmetres; disminuir la velocitat, especialment en revolts i trams inclinats i evitar qualsevol maniobra brusca, a més d'augmentar la distància de seguretat.