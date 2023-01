El conseller de la majoria diu que l’increment es deu a una millora de la infraestructura i anima el PS a anar a la Justícia si en té dubtes

La moció presentada pel PS per frenar fins a la legislatura vinent el projecte de l’heliport no va prosperar. El debat, que només va comptar amb les intervencions del conseller de la majoria Carles Naudi, del conseller del PS Pere López i de la consellera no adscrita, Carine Montaner, va acabar amb els vots a favor de la bancada socialdemòcrata i de Montaner, tres abstencions de terceravia i setze vots en contra per part dels consellers de la majoria. Així, doncs, finalment el grup independent va decidir votar en la mateixa línia que la de la resta de grups que