Marquina defensa que amb la reforma hi ha més “justícia fiscal”

López la titlla de “pedaç” i Pintat carrega per l’increment de la pressió fiscal

La sessió matinal del Consell General es va tancar amb el debat sobre la reforma fiscal. Després de sis punts en els quals els parlamentaris van anar bastant per feina –amb l’excepció del projecte de llei de recerca biomèdica–, els canvis en el marc fiscal van obrir una mica més de debat. Un text treballat per l’antic ministre de Finances, Eric Jover, però que va ser defensat pel nou titular de la cartera, César Marquina. “Sigui benvingut”, va iniciar Josep Pintat, president del grup parlamentari de terceravia, abans d’informar el ministre que la seva formació hi votaria en contra. Marquina