La xifra d'aturats baixa a 370 al desembre

El nombre de persones aturades en recerca de feina inscrites al servei d’Ocupació va baixar a 370 al desembre, un 3,9% menys en comparació amb les 385 que hi havia registrades al novembre, segons va publicar ahir el departament d’Estadística. El descens és més gran, del 13,6%, si es compara amb els 428 aturats registrats d’un any abans, el desembre del 2021.



L’informe especifica que la majoria de desocupats que busquen feina (176) tenen entre 40 i 59 anys i que 36 són majors de 60 anys. A més, hi ha gairebé tants homes (182) com dones (188). Per nacionalitat, gairebé