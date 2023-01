Els sindicats demanen que els uniformats puguin jubilar-se amb 25 anys de servei

Actualitzada 20/01/2023 a les 19:15

La plataforma sindical proposa que als funcionaris uniformats, que tenen l'obligació de jubilar-se als 60 anys, se'ls exigeixi 25 anys de servei en lloc dels 30 ara establerts. En reunió amb els ministres tutelars, els sindicats han fet arribar les seves propostes de millora a la Llei qualificada de creació i regulació del pla de pensions de la funció pública. Entre aquestes, hi figura una demanda per disminuir dels 30 als 25 els anys de servei per als funcionaris que es jubilin als 60 anys, ja que "es veuen obligats a jubilar-se cinc anys abans que la resta dels treballadors" i acaben percebent menys. A més, indiquen que el temps màxim de servei que han establert les anteriors normatives que ho regulaven era de 25 anys.Aquesta proposta, que ha estat enviada a la comissió legislativa de finances, es presentarà fora del redactat de la disposició i serà presentada per l'executiu davant el Consell General, ja que el mandat que va fer la darrera modificació de la llei establia el requeriment dels 30 anys de servei. A més, els sindicats també han demanat retocs en diversos apartats de la llei qualificada i l'eliminació d'alguns apartats per "errors o repeticions".