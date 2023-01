Andorra i França col·laboraran en la gestió de residus

Actualitzada 20/01/2023 a les 12:55

Els presidents de l’Associació de Gestors de Residus d’Andorra (AGREDA), Francesc Zamora, i el de la Federació d’Empreses de Reciclatge d’Occitània (FEDEREC Occitanie), Paul Lassallette, han signat aquest matí a Tolosa un conveni de col·laboració entre les dues organitzacions amb voluntat d’augmentar els intercanvis econòmics entre les empreses de gestió de residus franceses i andorranes, segons informa la Confederació Empresarial Andorrana (CEA).Així, la col·laboració s’inscriu en la línia estratègica de la CEA – de la qual l’AGREDA en forma part- de reequilibrar les relacions econòmiques i comercials franco-andorranes a la qual l’AGREDA vol contribuir-hi des del sector de la gestió dels residus. Per això, la setmana passada, la Confederació Empresarial Andorrana recorda que va signar un conveni de col·laboració amb MEDEF Occitanie similar al conveni signat avui.A la reunió, que -a banda de Zamora i Lassallette- ha comptat també amb la participació del director de la Confederació Empresarial Andorrana, Iago Andreu-Sotelo, s'han consolidat les possibilitats de col·laboració entre les empreses andorranes i franceses del sector, així com per avançar conjuntament en la transició des de models d’economia lineal cap a l’economia circular.En aquest sentit, Zamora i Lassallette han valorat molt positivament l’acord de cooperació i confien que sigui un primer pas per establir relacions de proximitat i sinergies entre els gestors de residus a banda i banda de la frontera.AGREDA, qui aplega les 12 empreses de reciclatge del Principat d'Andorra, desenvolupa el 80% de la seva activitat amb Espanya i el 20% amb França. Per les seves múltiples similituds (activitat, proximitat geogràfica, etc.), AGREDA vol apropar-se a FEDEREC Occitània per crear sinergies i desenvolupar aliances econòmiques entre les seves empreses, segons destalla la CEA. Des de FEDEREC es veu Andorra com un indret ideal per implementar programes d’economia circular en els àmbits de la gestió de residus, l’energia, el turisme i el comerç; i crear així un hub que aglutini empreses, sectors industrials i formació. I des de l’AGREDA, la relació de cooperació amb FEDEREC Occitanie representa una oportunitat per tenir accés a l’experiència, la tecnologia i les bones pràctiques que han fet de França un país de referència en la gestió dels residus i la protecció del medi ambient.