Alís alerta del sobrecost de l'avaluació ambiental

El conseller de terceravia Oliver Alís va criticar ahir la llei d’avaluació ambiental de projectes i de plans i programes, aprovada pel Consell General, pel possible sobrecost que pot suposar l’elaboració dels informes que d’ara endavant es requeriran per valorar l’impacte que una construcció podrà tenir sobre el medi ambient. D’aquesta manera, Alís va alertar que aquest sobrecost pot implicar un increment en el preu de l’habitatge. “No estem d’acord que s’incrementi el cost de l’habitatge per la via d’iniciatives legislatives”, va asseverar el conseller. En aquest sentit, la ministra de Medi Ambient, Sílvia Calvó, va defensar que “aquesta llei no té cap voluntat d’incrementar els costos de l’habitatge”, motiu pel qual l’exposició pública de la informació relativa a l’impacte mediambiental serà només requerida per a projectes de gran transcendència.Per la seva banda, el grup socialdemòcrata va lamentar no haver imposat sancions més severes, així com que no es fessin públics els projectes amb impacte destacable en terrenys privats i que els informes mediambientals no fossin vinculants. Finalment, el projecte va tirar endavant amb el suport de la majoria i els socialdemòcrates (que es van abstenir per als articles 8 i 14) i l’abstenció de terceravia.