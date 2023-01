Setze empreses d'Andorra es promocionen a la fira Fitur

Actualitzada 19/01/2023 a les 05:33

La fira turística Fitur, que s’organitza a Madrid, va obrir ahir portes amb la participació de setze empreses andorranes, entre les quals Unnic Andorra. El responsables del futur casino, que obrirà el 4 de març, van presentar els detalls del complex –que reuneix joc però també oferta gastronòmica, espectacles i entreteniment en un mateix edifici– en un acte que es va organitzar a l’estand d’Andorra.La fira s’allargarà fins al 22 de gener i reuneix més de 8.500 empreses i destinacions de 131 països, encapçalades per Guatemala, que aquest any participa com a país soci. Quant als visitants, s’espera superar els 120.000 professionals i més de 80.000 ciutadans de públic general.El ministre de Turisme i Telecomunicacions, Jordi Torres, encapçala la delegació andorrana que participa en la mostra. Torres va assistir dimarts a la nit a la recepció prèvia oferta per la ministra d’Indústria, Comerç i Turisme d’Espanya, Reyes Maroto, i el secretari general de l’Organització Mundial del Turisme (OMT), Zurab Pololikashvili. Ahir al matí va participar a la inauguració presidida pels reis d’Espanya, mentre que també va matenir trobades amb els secretaris d’Estat del ram d’Espanya i Portugal, Anna Murillo i Nuno Fazenda de Almeida, respectivament. A més, segons va informar l’executiu, el titular de Turisme també es reunirà amb alguns dels principals turoperadors del país veí per avaluar les perspectives futures del mercat emissor espanyol.