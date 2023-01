Montaner demana observadors per evitar “trampes” electorals

La líder d’Andorra Endavant afirma que hi ha “persecució política”

Carine Montaner considera que és necessària “supervisió externa per a les pròximes eleccions generals per evitar un risc de frau electoral”. Aquesta és la petició que la consellera general no adscrita i líder d’Andorra Endavant ha plantejat a la delegació de l’OSCE/ODIHR (Oficina per les institucions democràtiques i els drets humans) que està de visita al Principat fent una missió d’avaluació de necessitat.



Montaner demana “la supervisió per a tots els dies de votació i per al recompte de vots a la Batllia, als comuns i en el vot a distància”, segons informa en un comunicat. I argumenta la presència d’observadors

