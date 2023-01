Les ILP, restringides en període d'eleccions o de referèndum

Tampoc es podran entrar durant dos mesos després de l’elecció del cap

El Consell General està acabant d’ultimar el text que regularà les iniciatives legislatives populars (ILP), és a dir, aquells textos legislatius promoguts per la ciutadania. L’opció, que requereix el suport de les signatures d’un 10% del cens, ja està prevista a la Constitució i al Reglament del Consell General, però fins ara no tenia una regulació. El PS va entrar una proposició de llei que va rebre l’aval del Govern i que, mitjançant el treball en comissió, ha patit alguns canvis que farà que dilluns vinent s’aprovi per unanimitat al ple. En concret, s’han introduït límits en els tempos per