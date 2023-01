Cinc escoles no obren avui portes i a les sis restants es calcula un seguiment del 50%

La jornada de vaga convocada avui a França contra la reforma de les pensions promoguda pel govern d’Emmanuel Macron tindrà conseqüències notables a les escoles d’Andorra. Cinc centres educatius del sistema francès no obriran portes per l’ampli seguiment de l’aturada per part de l’equip docent: són les escoles de maternal i de primera ensenyança d’Andorra la Vella, la de maternal i primera ensenyança de Santa Coloma, la de maternal i primera ensenyança d’Encamp, i la de maternal i primera ense­nyança de Canillo, malgrat que en aquest darrer cas l’associació de pares mantindrà la cantina oberta per als alumnes i s’hi