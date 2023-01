La reforma fiscal permetrà tapar buits legals de l'IRPF

Actualitzada 19/01/2023 a les 05:31

La modificació fiscal que s’ha d’aprovar avui al Consell General, a més d’obligar a tributar un mínim del 3% a totes les empreses amb beneficis també permetrà donar major seguretat jurídica a la tributació de l’IRPF. En concret, segons detallen des del Col·legi d’Economistes, la reforma permetrà donar cobertura a una casuística concreta en el cas de la transmissió de negocis entre familiars. De fet, el president del col·legi, Eduard Jordi, va referir-se a la casuística com un “impost de successió encobert”. Fins ara el redactat de la llei provocava que en una donació d’un negoci de pares a fills el progenitor hagués de tributar via IRPF per la plusvàlua que es generava en la transmissió del negoci. De fet, arran d’una consulta feta a l’agència tributària el 2020 –en la transmissió d’una farmàcia de pares a fills– es va confirmar que el donant hauria de tributar per la plusvàlua del negoci sobre la base d’una valoració realitzada per l’administració. Tanmateix, des del mateix col·legi expliquen que fins ara mai s’havia tributat per aquest fet, si bé celebren que el nou redactat de la llei permeti acabar amb aquest buit legal que es produïa fins a la data.D’altra banda, la reforma fiscal que es votarà avui a la cambra també donarà un impuls al mecenatge al Principat, permetent a les empreses deduir fins a un 2% del suport que donin a activitats culturals, socials o de l’esport no professional.