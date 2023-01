La policia arresta 79 conductors per conduir sota els efectes de l'alcohol

A la campanya de cinc setmanes de durada es van realitzar un total de 1.967 controls

La policia va realitzar un total de 1.967 controls en la darrera campanya contra l’alcohol i les drogues. Del total de controls, es va acabar detenint 79 persones per positius d’alcoholèmia o tòxics al volant. La campanya va durar un total de cinc setmanes, iniciant-se el 5 de desembre del 2022 i finalitzant el 8 de gener, segons va explicar ahir la policia en un comunicat.



Del total d’arrestats, 63 van ser detinguts per conduir sota els efectes de l’alcohol, mentre que 13 van ser arrestats per conduir sota els efectes de les drogues. També cal destacar dues detencions més per