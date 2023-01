L'Scale Lab Andorra ha invertit en deu noves start-ups el 2022

Actualitzada 19/01/2023 a les 13:16

El programa Scale Lab Andorra, impulsat per Crèdit Andorrà per donar suport a projectes emprenedors, ha invertit en deu start-ups el 2022, després d'analitzar-ne 750, segons indica el banc en nota de premsa. El programa d'inversió i acompanyament empresarial està adreçat a companyies de recent creació que basen el seu model de negoci en una tecnologia "diferencial" i un "projecte validat i escalable amb un elevat potencial de creixement". Així, l'Scale Lab Andorra té com a finalitat facilitar la consolidació i l'expansió de les empreses seleccionades, invertint fins a 500.000 euros per projecte seleccionat.Les start-ups interessades a participar en el programa poden fer la sol·licitud a través de la web del projecte. Des de l'inici del programa, el 2019, s'ha invertit en 28 empreses emergents, principalment europees, i Crèdit Andorrà assegura que l'objectiu és arribar a les 35 o 40 companyies invertides.