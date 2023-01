L'entrada de turistes puja un 22,8% al desembre

Actualitzada 19/01/2023 a les 10:40

Andorra ha rebut 750.811 visitants durant el mes de desembre que representen un 22,8% més que la xifra del mateix mes de l'any passat, segons publica Estadística avui. Un total de 341.529 han estat excursionistes, un 10,5% més que fa un any, i 409.282 han estat turistes, un 35,4% per sobre de l'any passat. El major creixement s'ha registrat en els visitants d'altres nacionalitats, amb un 36,8%, tant en els que han pernoctat com els que han passat unes hores al Principat. Els visitants espanyols han pujat un 27,1% i els francesos, un 9,4%.Estadística indica que el moviment turístic a les fronteres acumulat els últims dotze mesos mostra un increment del 55,4% en relació amb el mateix període de l'any anterior, amb un alça de turistes del 82,4% i d'un 40,2% en el cas dels excursionistes.L'arribada de visitants del novembre ha generat un increment del 6,2% del flux de vehicles per les fronteres, amb 360.570 vehicles. La major variació s'ha produït per les entrades des de França que han augmentat un 13,8% respecte al desembre del 2021, mentre que pel punt del riu Runer ha estat del 3,3%.L'informe d'Estadística recull que la suma de vehicles que han entrat al país en els últimes dotze mesos ascendeix a 4.004.384, que suposen un 22% per sobre del total del període anterior quan van entrar 3.281.823 vehicles..