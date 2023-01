L'actor Jesse Eisenberg versiona l'himne d'Andorra

Actualitzada 19/01/2023 a les 19:45

L'actor estatunidenc Jesse Eisenberg, conegut per les pel·lícules 'Ara em veus' i 'La xarxa social', va ser convidat ahir a The Late Show, el programa d'entrevistes nocturn conduït per Stephen Colbert, on va sorprendre a tothom amb una versió de l'himne d'Andorra. Eisenberg va explicar que la seva dona, Anna Strout, li agrada molt viatjar i les diferents cultures i ell, per "impressionar-la", s'inventa les lletres dels himnes d'alguns països. L'actor va confessar haver-se inventat una lletra per l'himne d'Andorra: "Per sort és un país petit i només podré ofendre a un petit grup de persones", fa broma. "Andorra és un petit país amb 64.000 persones, una població que puc comptar amb una mà. Com es troben músics?", diu la cançó.