Govern valorarà crear un cos únic d'emergències

Actualitzada 19/01/2023 a les 12:40

L'executiu afirma que "analitzarà quin és el millor model per atendre les emergències de la forma més eficient possible i en benefici de l’interès general". Així ha contestat el ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, a la pregunta escrita que la consellera general no adscrita, Carine Montaner, va adreçar a l'executiu amb relació a la creació d’un cos únic d’emergència SUM-Bombers davant la proposta dels professionals del sector.Així mateix, Rossell especifica que la llei estableix que en el termini màxim de tres anys a partir de l'entrada en vigor de la normativa, l'executiu "ha de prestar de forma efectiva el servei d’atenció de trucades d’emergència a través del número de telèfon 112 o de qualsevol altre número que la normativa europea pugui establir". Així doncs, Govern defensa que "en els aspectes que tinguin rellevància en l'àmbit sanitari, es tractaran totes les modalitats de conjunció i combinació administrativa o executiva entre serveis competents".