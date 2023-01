Govern publicita les noves mesures de l'habitatge

Actualitzada 19/01/2023 a les 12:50

Govern ha publicat un vídeo al seu perfil oficial d'Instagram, que ha estat retirat al migdia, on publicita les noves mesures de protecció per a les rendes de lloguer per al 2023 abans de l'aprovació del Consell General. L'anunci es va publicar ahir i les mesures s'aproven durant la sessió d'aquest dijous.En aquest sentit, el vídeo es dirigeix a les persones que disposin d'un contracte de lloguer que finalitzi durant el 2023, que estigui en situació de pròrroga tàcita o que s'hagin acollit a les pròrrogues forçoses decretades pel Govern des del 2019 i indica que poden demanar una nova pròrroga per a un període d'un any amb una actualització de la renda d'un màxim del 5%.Així mateix, en el cas d'aquelles persones que es trobin en els primers cinc anys del contracte d'arrendament, aquesta actualització no pot superar el 2%. Pel que fa als contractes que ja han estat prorrogats el 2019 i 2020, Govern especifica que, en cas d'acord amb la propietat per formalitzar un contracte nou per un període de cinc anys, l'increment de la renda no pot superar el 10% (IPC inclòs). En el cas que no hi hagi acord, els llogaters es poden acollir a la nova pròrroga forçosa amb l'actualització de la renda d'un màxim del 5%.