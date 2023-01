Els transportistes poden presentar les sol·licituds per rebre l’ajuda corresponent al 2022 des de dimecres vinent fins a l’1 de març

Els empresaris i professionals del transport que vulguin sol·licitar la devolució de l’impost especial sobre hidrocarburs corresponent al 2022 ho podran fer abans de l’1 de març, ja sigui presencialment a les autoritats duaneres o a través de la seu electrònica del Govern. Això serà finalment possible després que el consell de ministres aprovés ahir la modificació del Reglament de mesures excepcionals per fer front a l’increment dels preus dels hidrocarburs i del Reglament d’impostos especials. La presentació del formulari es podrà fer a partir de dimecres vinent, quan està prevista la publicació de la nova regulació i per tant