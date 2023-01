La preestrena d’‘El fred que crema’ permet posar llum a la vida de l’Andorra de la Segona Guerra Mundial en un projecte que lluitarà per un premi Gaudí.

La preestrena d’El fred que crema ahir als cinemes d’Illa Carlemany va permetre, per fi, gaudir de la producció en la qual es narra la història de l’Antoni i la Sara, un jove matrimoni que espera el primer fill en un ambient bèl·lic incert i de pobresa i que, de sobte, han de fer front a l’arribada d’una família jueva que busca refugi del nazisme de la Segona Guerra Mundial. “És un drama dels Pirineus on passen coses molt dures”, va explicar ahir Greta Fernández, protagonista del film. “La Sara no és una persona que vol implicar-se en el conflicte

