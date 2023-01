El grup independent planteja abstenir-se o transaccionar la moció presentada pel PS davant els dubtes del projecte de Gallardo

La moció presentada pel PS demanant que s’aturi fins a la propera legislatura el projecte de l’heliport ha provocat dubtes entre els integrants de la majoria i podria comportar avui un canvi en la disciplina del vot. Si bé l’esperat seria que els tres grups parlamentaris que donen suport al Govern –demòcrates, independents i Ciutadans Compromesos– rebutgessin avui la moció del PS que posa en entredit els números del projecte de Jordi Gallardo, el cert és que ahir el grup parlamentari liderat per Ferran Costa encara no havia pres una decisió i va mantenir una reunió a la nit per

#1 Miquel

(19/01/23 06:31)