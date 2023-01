FEDA completa per 4,2 milions d'euros la compra del forn incinerador

Actualitzada 19/01/2023 a les 06:32

FEDA ha formalitzat la compra de la societat del Centre de Tractament de Residus (Ctrasa) amb l’escriptura de les accions que completa el canvi de gestió en compliment del canvi legislatiu aprovat el gener del 2022, segons va informar ahir la companyia elèctrica. FEDA ha abonat 4,2 milions al Govern per les accions que encara tenia de la societat, “tot i que es revisarà en funció del valor real en el tancament de comptes de Ctrasa del 2022”.L’elèctrica ja tenia la titularitat del 71,7% de les accions de la planta de la Comella, i l’objectiu d’assumir la plena titularitat del forn incinerador “és que es puguin aplicar mecanismes de millora de l’eficiència i adaptar el centre de valorització de residus a les necessitats de la transició energètica, aprofundint en la valorització mitjançant la producció d’electricitat i calor”, indica el comunicat. Les properes setmanes es preveu formalitzar la composició del nou consell d’administració de Ctrasa com a propietat al cent per cent de FEDA.La companyia elèctrica ha detallat els canvis que s’han produït al consell d’administració per la sortida de César Marquina arran del nomenament com a ministre de Finances i portaveu. El substitueix el secretari d’Estat de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Marc Rossell.