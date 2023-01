Avís groc per nevades generalitzades al vespre

Actualitzada 19/01/2023 a les 10:15

Protecció Civil manté l'avís groc per nevades generalitzades que tornaran al vespre. Tot i que per ara la nevada està quedant restringida al nord del país, on hi continuarà nevant fins demà al matí de divendres, segons informa el Servei Meteorològic. Aquest proper vespre tornarà a generalitzar-se a tot el Principat amb intensitat fins a la matinada.A més, durant aquesta nit s'han acumulat fins a 5 centímetres de neu a la central de Feda, 7 a Engolasters, 12 al Bony de les Neres, 18 a la Solana i on més ha estat a les Fonts d'Arinsal amb una acumulació de 24 centímetres de neu.Les nevades generalitzades a tot el país que s'acumulen al llarg d'aquests dies han causat l'activació de la fase groga a tot el Principat. Les zones afectades s'han anat modificant al llarg del matí. Passades les deu l'obligatorietat es mantenia a la General 2 a partir de Bordes d'Envalira, a la General 3 a partir d'Ordino, a la General 4 i 5 a partir d'Erts i a la RN22 d'accés a França. A primera hora del matí l'obligatorietat de dur equipaments especials s'imposava des d'Andorra la Vella, segons informa el departament de Mobilitat. A més, continua l'accés restringit a la RN22 d'accés a França pels vehicles de més de 19 tones.En aquest sentit, la predicció meteorològica obliga a extremar les precaucions a aquesta zona de la xarxa viària, per tant, és obligatori l'ús de pneumàtics especials o equipaments; no circular a més de 60 quilòmetres; disminuir la velocitat, especialment en revolts i trams inclinats i evitar qualsevol maniobra brusca, a més d'augmentar la distància de seguretat. Mobilitat alerta de possible gel a la calçada i per tant, precaució a l'hora de conduir així com limitar els desplaçaments.Així mateix, les nevades estan afectant la xarxa viària i provocant retencions a diferents punts del país. En aquest sentit, hi ha retencions a la General 1 a l'avinguda Salou en sentit sud, a la General 2 de sortida d'Encamp sentit sud, a la General 3 de sortida de La Massana i la General 4 d'entrada La Massana en sentit sud.