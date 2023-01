Els clients puntuen FEDA amb una nota del 7,8

Actualitzada 19/01/2023 a les 18:02

L'enquesta anual per conèixer el grau de satisfacció amb FEDA ha conclòs amb una nota dels clients del 7,8. La companyia elèctrica informa que 650 persones han participat en l'enquesta, valorant especialment l'atenció personal de la plantilla, la seva competència professional i la capacitat per solucionar eficaçment problemes tècnics, totes puntuades per sobre del 8. A més, els clients han destacat els esforços per fomentar l'estalvi energètic, l'autoconsum i la producció amb renovables, segons FEDA.Així, tot i el descens en la satisfacció per la política de preus, la percepció dels enquestats segons l'enquesta és que el preu de l'electricitat a Andorra és encara favorable comparat amb els països de l'entorn. De fet, un 72% dels participants el consideren més barat o molt més barat que a altres països. Malgrat això, l'elèctrica indica que encara hi ha preocupació pels canvis tarifaris.L'enquesta també reflecteix la demanda dels clients de disposar de més informació sobre la conscienciació social per l'estalvi amb exemples o accions que facilitin la reducció del consum elèctric.