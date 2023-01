El salari medià va pujar a 1.808,78 euros al novembre

Actualitzada 19/01/2023 a les 10:11

El salari medià va créixer a 1.808,78 euros el mes de novembre, segons les dades del mes avançat publicades avui pel departament d'Estadística. Es tracta d'un augment del 3,8% respecte al novembre de l'any passat. Tanmateix, el salari mitjà també va augmentar i es va situar a 2.203,46 euros amb un creixement del 4,7% respecte al 2021.L'informe desprèn que la massa salarial va incrementar-se fins a 90.874.917 milions d'euros al novembre, un 10,9% més que fa un any, mentre que el nombre d'assalariats va crèixer en un 5,8%, fins a 41.242 persones.El departament concreta que la tornada dels treballadors temporals d’hivern els primer mesos de l’any 2022, juntament amb l’aprovació de les quotes per treballadors temporals d’estiu (sempre al sector de l’Hoteleria), fan que les variacions anuals d’aquest sector siguin atípiques i, per tant, afectin també a la variació dels totals de massa salarial i assalariats.Per altra banda, pel que fa al nombre total d'assalariats a l'octubre, segons les dades semi-definitives, és de 40.278 persones, fet que representa una variació positiva del 6,1% respecte al mateix mes de l’any anterior, en què n’hi va haver 37.953. La massa salarial total és de 89,97 milions d’euros. La variació és positiva, del 8,7%, respecte al mateix mes de l’any anterior i el salari mitjà s’ha situat en 2.233,78 euros, el que suposa un augment del 2,4% respecte al mes d'octubre de l’any anterior. Quant al salari medià, s’ha situat en 1.833,58 euros, el que representa un 82,1% del salari mitjà.El sector que presenta una variació positiva més destacable és l’"Hoteleria" amb un augment del 18,4%. Aquest increment es deu, en gran part, a l’inici de la temporada d’hivern. El sector que presenta un decrement més destacat en el nombre d’assalariats és “Llars que ocupen personal domèstic”, amb un 3,8% menys.