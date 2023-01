El PS reclama al Govern “complir” amb l'estalvi energètic

Actualitzada 19/01/2023 a les 05:34

El PS va reclamar ahir que el Govern “ha de complir amb la llei” i que no pot estar demanant a la ciutadania un comportament que des de l’executiu no s’està duent a terme. El president del PS, Pere López, i el secretari d’organització, Pere Baró, van mostrar el malestar pel que fa a les respostes de l’executiu durant la darrera sessió de preguntes orals al Consell General.López va afirmar que clarament hi ha locals comercials com perfumeries i botigues de roba de les avingudes més conegudes que tenen les portes obertes, cortines de calor i calefaccions a altes temperatures.