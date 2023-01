El nombre d'aturats baixa a 370

Actualitzada 19/01/2023 a les 10:47

La xifra d'aturats inscrits a Ocupació en recerca de feina era de 370 a final del desembre, el que representa una baixada del 3,9% en comparació a les 385 persones que hi havia al novembre, segons publica Estadística aquest matí. El descens és del 13,6% si es compara amb els 428 aturats registrats al desembre del 2021.L'informe especifica que gairebé la meitat dels aturats, 178, són andorrans i 96 són espanyols, a més hi ha havia 14 desocupats de nacionalita ucraïnesa. Pel temps de residència al Principat hi havia 212 persones que fa 20 anys o més que viuen al país i 64 residents des de fa entre 10 i 19 anys. Del total d'inscrits 58 porten menys de 5 anys a Andorra. I per edats la majoria de desocupats registrats tenen entre 40 i 59 anys, tram al que pertanyen 176 persones i hi havia 36 majors de 60 anys.El nombre de beneficiaris de la prestació per desocupació voluntària també es va reduir al desembre. El total de persones que rebien l'ajut de Govern era de 17, un 19% per sota dels 21 beneficiaris del novembre i un 51,4% menys que les 35 persones del desembre de l'any passat, indica Estadística. Una desena dels beneficiaris són andorrans, quatre espanyols i els altres tres registrats són de França, Portugal i un s'inclou en altres nacionalitats. I com en el cas dels demandants de feina la majoria de les persones que reben la prestació tenen entre 40 i 59 anys, amb 9 beneficiaris, i 5 superen els 60 anys.El recull informa que al desembre hi havia 318 demandants en millora de feina, una més que al novembre, que suposen un descens del 32,2% en comparació amb els 469 demandants de finals de l'any anterior.Estadística detalla que el Servei d'Ocupació oferia a final de desembre 2.015 llocs de treball, mentre que el 2021 va acabar amb 1.960 ofertes laborals. La variació respecte al novembre és d'una baixada del 32,2% perquè llavors n'eren 2.974. L'informe destaca que durant el desembre s'han tancat 16 contractacions mitjançant el Servei d'Ocupació i no hi ha hagut cap des dels programes de treball temporal. A més, 74 aturats inscrits al servei "van trobar feina pels seus propis mtijans".Estadística publica avui el resum del moviment laboral de tot l'any que mostra una baixada de les inscripcions d'aturats del 38,2% respecte al 2021. L'últim exercici el total suma 1.403 i l'anterior va ser de 2.269, quan encara hi havia força afectació del mercat laboral pels efectes econòmics provocats per la pandèmia.