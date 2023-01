El Consell aprova la llei de recerca i innovació biomèdica i ratifica el conveni d'Oviedo

Actualitzada 19/01/2023 a les 11:31

La sessió ordinària del Consell General ha aprovat aquest matí el projecte de llei de recerca en l’àmbit de la Salut i biomedicina, per just després ratificar el conveni d’Oviedo. Ambdós textos han de donar cobertura legal al projecte del laboratori que Grífols, una qüestió que ha sortit en diverses ocasions durant el debat parlamentari. En aquest sentit, el ministre de Salut, Albert Font, ha defensat que el text “és una passa més en el llarg camí” que Andorra està realitzant en l’àmbit de la recerca en salut i que ha de permetre convertir el Principat “en un pol d’atracció” per a projectes econòmics en aquest àmbit. En aquest sentit, el ministre ha asseverat que “aquesta llei no té nom propi”.Per la seva banda, la vicepresidenta del grup parlamentari socialdemòcrata, Judith Salazar, ha lamentat “les presses” de l’executiu a l'hora de legislar una temàtica tant sensible i complexa, segons ella, i ha apuntat que aquest projecte de llei només s’ha accelerat per l’arribada de Grífols. De fet, els socialdemòcrates, que han considerat el text “incomplet”, han acabat abstenint-se.Per la seva banda, la consellera general no adscrita, Carine Muntaner, ha votat en contra del projecte de llei pels riscos que pot comportar. Terceravia i els grups de la majoria hi han donat suport.Un cop aprovat el projecte de llei, el Consell General ha aprovat per assentiment el conegut com Conveni d’Oviedo, un text que ha de servir de marc general per limitar els camps en els quals pot treballar la recerca en biomedicina.La primera part de la sessió també ha servit per aprovar la declaració d’alienabilitat d’una porció de terreny patrimonial del Govern a la plana del Babot d’Ordino i per modificar taxes de l'Agència de Qualitat de l'Ensenyament Superior d'Andorra, així com validar el Projecte de llei de la professió de traductor i intèrpret, i traductor i intèrpret jurat, i de creació del Col·legi Oficial de Traductors i Intèrprets, i Traductors i Intèrprets Jurats d’Andorra.