Dos detinguts per contraban a Sant Julià

Actualitzada 19/01/2023 a les 05:36

La policia va detenir la nit de dimarts dos homes que transportaven 200 cartrons de tabac de contraban. En concret, els fets van succeir a la carretera de la Rabassa, a Sant Julià de Lòria. Segons va informar ahir el cos, la mercaderia estava valorada en 7.612,52 euros. El comunicat detalla que els arrestats viatjaven en una moto de neu i en un vehicle, on va ser localitzat el tabac il·legal. Els detinguts són dos no residents de 38 i 42 anys que estan acusats d’un delicte contra l’ordre socioeconòmic per contraban de tabac.La darrera detenció per contraban al Principat va ser la d’un home resident de 46 anys. L’ar­rest es va produir a la frontera amb França després que els agents de duana controlessin l’home arran d’unes vigilàncies que estaven efectuant a la zona del Pas de la Casa. Durant el control rutinari van trobar amagats dins el vehicle 1.990 paquets de tabac de diferents marques i 15 quilos de picadura, tot plegat amb un valor de prop de 8.000 euros.