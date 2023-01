Atropellament d'una vianant a la capital

Actualitzada 19/01/2023 a les 15:00

Una dona de 44 anys ha resultat ferida aquest matí en ser atropellada per una furgoneta al carrer Bonaventura Riberaygua 16, a Andorra la Vella. La policia informa que el sinistre ha tingut lloc a les 9.22 hores, quan el conductor d'una furgoneta Dacia Dokker amb matrícula andorrana ha atropellat la resident. La dona ha estat traslladada a l'hospital, on ha estat tractada d'una fractura que no ha necessitat operació. Aquest migdia la pacient ja havia estat donada d'alta, segons s'informa des del centre sanitari.