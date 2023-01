Aprovat l'augment de lloguers i salaris tot i les crítiques del PS i Terceravia

Actualitzada 19/01/2023 a les 18:20

El Consell General ha aprovat aquesta tarda la llei de mesures urgents per a la millora del poder adquisitiu de la ciutadania i en matèria d'arrendaments d'habitatge, tot i les crítiques del PS i de Terceravia. El text ha tirat endavant sense cap modificació, ja que minuts abans s'ha rebutjat la reserva d'esmena que havien presentat els socialdemòcrates per tal de limitar l'augment del preu dels contractes de lloguer que estan prorrogats a un màxim d'un 1,25% i deixar sense cap increment els contractes encara vigents. En aquest sentit, el ministre d'Habitatge, Víctor Filloy, ha afirmat que la mesura del Govern, que permet un increment del 5% en el primer cas i del 2% en el segon, "troba un punt d'equilibri entre les famílies i els propietaris". L'executiu i la majoria han acusat López de "menystenir una part de la societat" i han afirmat que no es pot separar l'increment dels lloguers de l'augment salarial per a nòmines de fins a 4.000 euros que també inclou la llei.