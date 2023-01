Aprovada la reforma fiscal amb el no de Terceravia i l'abstenció del PS

Actualitzada 19/01/2023 a les 13:50

Totes les empreses amb beneficis al Principat hauran de pagar un mínim del 3%. Així ho ha validat el Consell General en seu parlamentària aquest matí després de l'aprovació de la reforma fiscal promoguda per l'executiu.L'actual ministre de Finances, César Marquina, ha defensat que la reforma permet una millor "justícia fiscal" a més del fet que suposa una simplificació del marc tributària així com ajuda a l'homologació internacional d'Andorra.Per la seva banda, el president del grup parlamentari de Terceravia ha mostrat la seva disconformitat amb el text perquè segons Josep Pintat, la reforma suposa un increment de la pressió fiscal. Qui tampoc ha donat suport al projecte de llei és el grup socialdemòcrata que, tal com ha apuntat el seu president de grup, Pere López, ha defensat que la reforma "és un pedaç", ja que no aborda els impostos comunals, un element que López ha considerat "d'injustícia fiscal". Finalment, els socialdemòcrates s'han abstingut, si bé han donat suport als articles relatius al mecenatge.