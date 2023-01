Taula rodona sobre la criança igualitària i el permís de paternitat

Actualitzada 18/01/2023 a les 10:37

L'Associació de Dones (ADA) organitza una taula rodona per parlar sobre la criança igualitària dels fills i el permís de paternitat. El debat comptarà amb la participació de Mireia Porras, cap d'àrea de polítiques d'igualtat del ministeri d'Afers Socials; Joana Badia, advocada laboralista i especialista en gènere; Virginia Carrera, membre del col·lectiu feminista Trece Rosas i de la plataforma per permisos iguals i transferibles de naixement i adopció; i Maite Egoscozabal, sociòloga responsable d'investigació social al Club de Malasmadres i a l'associació Yo no Renuncio.L'acte es celebrarà el dijous 26 de gener a les 19 hores a la sala d'actes de MoraBanc i serà moderat per la responsable de comunicació de l'ADA, Gemma Rial.