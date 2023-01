Setze empreses andorranes s'exposen a FITUR

Actualitzada 18/01/2023 a les 15:01

La Fira Internacional de Turisme, FITUR 2023, compta enguany amb la participació de setze empreses andorranes que s'exposen per donar a conèixer la seva oferta i novetats. Govern informa que entre elles hi figura per primer cop Unnic Andorra. La fira, que s'organitza anualment a Madrid, s'inicia avui i s'allargarà fins al 22 de gener.El ministre de Turisme i Telecomunicacions, Jordi Torres, va participar ahir a la nit a la recepció prèvia oferta per la ministra d'Indústria, Comerç i Turisme d'Espanya, Reyes Maroto, i el secretari general de l'Organització Mundial del Turisme (OMT), Zurab Pololikashvili. Torres ha estat rebut aquest matí, juntament amb la resta de ministres presents, pels Reis d'Espanya, que han inaugurat la fira. El titular de la cartera de Turisme, ha aprofitat el desplaçament per dialogar sobre propostes turístiques amb els secretaris d'Estat d'Espanya i Portugal. A més, es reunirà amb alguns dels principals turoperadors espanyols per avaluar les perspectives futures del mercat emissor espanyol.La delegació andorrana a la FITUR es completa amb l'ambaixador d'Andorra a Espanya, Vicenç Mateu, i el director general d'Andorra Turisme, Betim Budzaku.