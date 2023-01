Proves lliures per a l'obtenció del batxillerat en majors de 20 anys

Actualitzada 18/01/2023 a les 12:22

Les proves lliures per a l'obtenció del títol de batxillerat en majors de 20 anys es faran els dies 15 i 16 de març, segons informa l'ambaixada d'Espanya a Andorra en nota de premsa. El termini d'inscripció per presentar-se a la prova es tanca l'1 de febrer i els requisits per poder-se presentar són no estar cursant estudis de batxillerat en cap de les seves modalitats; en persones de nacionalitat espanyola residir temporalment o habitualment a Andorra, i en persones de nacionalitat no espanyola residir a Andorra i haver cursat prèviament estudis del sistema educatiu espanyol.