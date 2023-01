Montaner demana observadors estrangers per evitar el frau electoral

Actualitzada 18/01/2023 a les 11:42

Carine Montaner considera que és necessària "supervisió externa per a les pròximes eleccions generals per evitar un risc de frau electoral". Aquesta és la petició que la consellera general no adscrita i líder d'Andorra Endavant ha plantejat a la delegació de l'OSCE/ODIHR (Oficina per les institucions democràtiques i els drets humans) que està de visita al Principat fent una missió d'avaluació de necessitats en la reunió que ha mantingut aquest matí amb ells.Montaner demana "la supervisió per tots els dies de votació i pel recompte de vots a la Batllia, als comuns i en el vot a distància", segons informa en un comunicat. I argumenta la presència d'observadors estrangers en els comicis "tenint en compte la persecució política pels que van en favor de la transparència i de la crispació política actual" per la qual afirma que "seria important assegurar-se que les coses es fessin de manera ordenada i controlada per evitar trampes". La consellera general assegura en el comunicat que els representants de l'OSCE/ODIHR "no han pogut amagar la seva sorpresa" pel seu processament per un presumpte delicte de revelació de secret "quan l'objecte del delicte són salaris públics", en referència a la causa oberta pel Tribunal de Corts per la querella del conseller Ferran Costa.La fundadora d'Andorra Endavant assevera que "aquest processament sense sentit perseguint l'objectiu d'enfonsar-la per allunyar-la de la política, si arriba a ser condemnada a nivell judicial podria danyar greument la imatge d'Andorra". I remarca que el dany seria "molt més" del que assenyala ha provocat el cas del ministre Jover "que no pagava els impostos de la seva societat". Montaner manifesta que la classe política andorrana "hauria d'aturar aquestes rabietes de pati d'escola i focalitzar-se en els problemes reals dels ciutadans que s'estan grangrenant dia rere dia".