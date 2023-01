Marsol també aposta per repetir el pacte amb L'A i SDP

Actualitzada 18/01/2023 a les 06:14

La cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, també es va mostrar favorable a reeditar l’acord que es va realitzar per a les eleccions comunals a la capital de cara a la llista territorial de les properes eleccions generals. Així, Marsol compartiria la tesi plantejada per la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, de buscar un pacte amb Liberals i SDP per assegurar els dos consellers de la capital. “El pacte ha tingut molt d’èxit, no sembla que siguem partits diferents; seria una bona fórmula de cara a les generals i les futures comunals”, va afirmar Marsol. Per la seva banda, Rosa Gili va assegurar que “no té previst participar” a les generals.