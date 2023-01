La devolució pel carburant de professionals es podrà demanar a partir de dimecres

Actualitzada 18/01/2023 a les 18:29

La devolució parcial de l'impost especial sobre els hidrocarburs a empresaris i professionals del transport es podrà sol·licitar a partir del dimecres de la setmana que ve, segons ha anunciat el ministre de Finances, César Marquina, en roda de premsa. El consell de ministres ha aprovat avui la modificació del reglament de mesures excepcionals, amb l'objectiu de fer front a l'increment dels preus dels hidrocarburs, i del reglament d'impostos especials, que estableix la simplificació de la tramitació de la sol·licitud de la devolució corresponent als litres consumits l'any 2022 en un únic tràmit.El formulari corresponent al 2022 podrà presentar-se a partir de la publicació del reglament, prevista pel dimecres de la setmana que ve, i fins a l'1 de març a les autoritats duaneres o a través de la seu electrònica de Govern. D'altra banda, el ministre ha informat que per a aquells professionals que vulguin continuar beneficiant-se de l'ajut aquest any a partir del mes d'abril es posarà en marxa un nou procediment per sol·licitar la devolució de forma trimestral. Així, la sol·licitud es podrà presentar els mesos d'abril, juliol, octubre i gener, en la finalització de cada trimestre.El ministre Marquina ha recordat que el reglament va néixer a petició i demanda dels col·lectius a causa de l'augment dels preus dels hidrocarburs i avança que hi ha un "interès evident perquè se'ls retorni els 7 cèntims el litre de tots els consumits durant el 2022". En aquest sentit, ha indicat que l'ajut "continuarà en vigor fins que la situació canviï".