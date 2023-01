Avaluació del procés electoral

Actualitzada 18/01/2023 a les 17:57

La ministra d'Afers Exteriors, Maria Ubach, va rebre ahir a l’Edifici Administratiu del Govern una delegació de dos experts de l’Oficina de les Institucions Democràtiques i dels Drets Humans (ODIHR), que pertany a l'Organització per a la Seguretat iCooperació a Europa (OSCE), segons informa l'executiu en un comunicat.Així, la visita de la delegació de l’ODIHR formada per Kakha Inaishvili i Alexey Gromov, vol donar resposta a la invitació que va enviar la Missió Permanent d’Andorra a l’OSCE informant de les properes eleccions generals i convidant-los a observar-les tal i com estableix el document de Copenhaguen del 1990. L’objectiu del desplaçament a Andorra, que finalitza avui, és avaluar el procés electoral al país abans de les eleccions generals d’enguany, com ja van fer abans dels comicis del 2011, 2015 i 2019.Al llarg d’aquests dos dies, els experts de l’ODIHR s’han pogut entrevistar ambrepresentants del Govern, de la Junta Electoral, del Tribunal de Comptes, delTribunal Superior de Justícia, dels Comuns, dels partits polítics, dels mitjans de comunicació, així com amb representants de la societat civil.L’xecutiu recorda que l'ODHIR és una institució que actua de manera autònoma i independent sota el paraigües de l’Organització per a la Seguretat i Cooperació a Europa (OSCE). L’Oficina observa eleccions, revisa la legislació i emet recomanacions als govern sobre com desenvolupar i mantenir institucions democràtiques. També presta assistència tècnica i en la promoció del desenvolupament d’organitzacions no governamentals i de la societat civil.