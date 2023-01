L'antic hotel Casamanya estarà rehabilitat el 2025

Actualitzada 18/01/2023 a les 06:13

El cap de Govern, Xavier Espot, juntament amb el cònsol major del comú d’Ordino, Josep Àngel Mortés, i les llevadores del quart d’Ordino, Mònica Coste i Marina Benazet, van signar ahir al matí el conveni de col·laboració entre les tres parts per a la cessió de l’ús temporal –el termini és de 50 anys– per a la posada en valor de l’edifici de l’antic hotel Casama­nya, en desús des de fa més de 20 anys. L’acord permetrà rehabilitar l’immoble, on s’ubicaran les dependències del ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, així com les oficines del departament d’Agricultura, Medi Ambient i Sostenibilitat del comú i el local del quart. L’objectiu és que les obres estiguin enllestides el 2025.El text apunta que serà el Govern qui s’encarregarà de licitar i adjudicar els treballs de millora i manteniment de l’edifici, que començaran el segon semestre d’aquest any. L’obra tindrà un cost, segons l’estimació de Govern, d’uns cinc milions d’euros. L’executiu i el comú n’assumiran el finançament, que es repartirà entre les dues administracions tenint en compte la superfície assignada a cada part.Després de la signatura del conveni, Espot va destacar que l’entesa permet “tornar a omplir de vida els exponents més importants del nostre patrimoni cultural, donar-los un nou ús per evitar-ne la degradació i dotar-los del protagonisme que es mereixen”. La signatura del conveni va celebrar-se a l’Era de Casa Rossell i va comptar amb la presència de la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, el ministre de Territori i Habitatge, Víctor Filloy, la cònsol menor del comú d’Ordino, Eva Choy, i les conselleres generals Berna Coma i Eva López.