Escolarització fins als divuit anys la legislatura vinent

Actualitzada 18/01/2023 a les 06:18

La ministra d’Afers Socials, Joventut i Igualtat, Judith Pallarés, i la d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, van comparèixer ahir davant de la comissió legislativa d’Educació, Recerca, Cultura, Joventut i Esports per exposar el pla nacional de la infància i l’adolescència (PNIA). Les ministres van comentar algunes de les 42 accions contingudes en aquest pla, que compten amb un pressupost d’uns 900.000 euros anuals fins al 2026. Vilarrubla va reiterar la voluntat d’allargar des dels tres fins als divuit anys l’escolarització obligatòria, que ara és només dels sis als setze anys. L’objectiu és regular aquesta obligatorietat la legislatura vinent, una vegada hi hagi una varietat suficient de formacions per als perfils dels joves, un aspecte en el qual ja s’ha començat a treballar. Una altra de les iniciatives que es prendran serà la substitució, sempre que es pugui, de l’expulsió d’un estudiant, fet que ara només té lloc en casos greus i en poques ocasions, per altres mesures alternatives formatives i beneficioses per a la comunitat. I és que, segons Vilarrubla, “tots sabem que l’expulsió sovint castiga més els pares que els mateixos adolescents i per tant es tracta de buscar accions més educatives i que no penalitzin les famílies”. D’altra banda, des del ministeri d’Afers Socials es treballarà per omplir de més contingut pedagògic les activitats dels menors de zero a tres anys a les guarderies.