El PS reclama a Govern "complir la llei" amb l'estalvi energètic

Actualitzada 18/01/2023 a les 20:26

El Partit Socialdemòcrata reclama a Govern "complir amb la llei" amb l'estalvi energètic i el pagament a proveïdors. El president socialdemòcrata, Pere López, ha mostrat el seu malestar pel que fa a les respostes de l'executiu durant la sessió de preguntes orals al Consell General del passat dijous, i en roda de premsa ha afirmat que "clarament hi ha locals com perfumeries i botigues de roba de les avingudes més conegudes del país que tenen les portes obertes, cortines de calor i calefaccions a altres temperatures". López ha indicat que es van quedar "bastant sorpresos" de la resposta de la ministra de Medi Ambient, qui va assegurar que aquests comerços compleixen amb les mesures: "O bé no ens diuen la veritat o no passa pels principals carrers comercials", ha recalcat el secretari d'organització, Pere Baró.D'altra banda, Baró s'ha referit a la demora dels pagaments de Govern als proveïdors i ha subratllat "incompliment de la llei pel fet que no se'ls compensi amb els interessos de demora pertinents". Finalment, López ha recordat que demà es debatrà la moció entrada pel grup parlamentari per aturar el projecte de l'heliport.