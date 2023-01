Els 200 cartrons de tabac de contraban localitzats per la policia

Actualitzada 18/01/2023 a les 10:45

La policia va detenir la nit de dimarts dos homes que transportaven 200 cartrons de tabac de contraban a la carretera de la Rabassa, a Sant Julià. La mercaderia està valorada en 7.612,52 euros i els arrestats viatjaven en una moto de neu i en un vehicle, on va ser localitzat el tabac il·legal, segons informa el cos de seguretat.Els detinguts són dos no residents de 38 i 42 anys que estan acusats d'un delicte contra l'ordre socioeconòmic per contraban de tabac.