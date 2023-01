Conferència sobre cures pal·liatives i atenció als familiars de malalts

Actualitzada 18/01/2023 a les 12:55

La Fundació Crèdit Andorrà ofereix el dilluns 23 de gener una conferència per informar i sensibilitzar sobre l'atenció i l'acompanyament que han de rebre les persones que cuiden malalts que reben cures pal·liatives. La xerrada porta el títol 'Visibilitzem les cures pal·liatives, cuidem el qui cuida', i tractarà també la part emocional que implica acompanyar una persona en aquesta fase de la vida.La sessió anirà a càrrec de Laura Medina, psicooncòloga, i Esther Argilés, infermera referent de la Unitat de Cures Pal·liatives del SAAS, que donarà a conèixer les opcions que hi ha al país pel que fa al procés de final de vida, com la Unitat de Cures Pal·liatives del SAAS i el Servei d'Atenció Domiciliària (SAD) del ministeri d'Afers Socials, Joventut i Igualtat. La conferència serà a les 18.30 hores a la 3a planta de l'edifici Crèdit Centre i les persones interessades a assistir-hi han d'inscriure's al telèfon 88 88 88 abans del dia 20 de gener.