Concert solidari per Ucraïna al Centre de Congressos

Actualitzada 18/01/2023 a les 06:16

El Centre de Congressos d’Andorra la Vella va acollir ahir al vespre un nou concert solidari amb motiu de la guerra que s’està vivint a Ucraïna. En aquesta ocasió els diners recaptats es destinaran a la compra de generadors elèctrics que serviran per donar suport a la població que està patint els estralls del conflicte armat.Sota el títol Units per Ucraïna, l’actuació va permetre gaudir en directe del violonista Gerard Claret –el seu germà Lluís finalment no hi va poder assistir. A més, el pianista Enric Bartumeu –conegut amb el nom artístic Kic Barroc– també va ser un dels solistes que van actuar.D’altra banda, van completar l’oferta musical el també pianista Jordi Barceló al capdavant de la Grossband i les Swing Girls. Tot plegat, va estar acompanyat per la dansa, que va ser representada per la ballarina ucraïnesa Maryna Len i la seva escola Soul Dance.