Cap ingressat per covid

La incidència de la covid comença a ser mínima per la baixada de tots els indicadors en l'última setmana. El ministre Portaveu, César Marquina, ha informat que no hi ha cap pacient afectat per la infecció ingressat ni a l'hospital ni a la planta d'atenció hospitalària de la residència El Cedre, on dimecres passat hi havia una persona amb el virus.El nombre de contagis detectats des de dimecres passat han estat 13, la xifra més baixa des de fa mesos, el que provoca una reducció dels casos actius fins a 24 afectats, 16 menys dels que hi havia fa una setmana. El descens arriba també perquè s'han donat 29 altes en els últims set dies. La pandèmia deixa des del març del 2020 un balanç de 47.802 positius diagnosticats i 47.637 recuperacions.El Govern ha decidit avui en la reunió de consell de ministres aprovar una pròrroga de les mesures de protecció vigents per evitar els contagis de covid, segons ha explicat Marquina.El ministre ha especificat que l'obertura de la vacunació de quarta dosi contra la covid, també anomenada segona dosi de record, "ha provocat certa adhesió però no una allau" de peticions perquè s'han administrat 130 d'aquests vaccins en una setmana que eleven el total d'aquestes unitats punxades a 2.226. I ha recordat que aquesta quarta inmunització es recomana seguint els criteris de l'OMS per als majors de 60 anys i persones vulnerables i per a la resta de la població és voluntària.Salut ha indicat que s'han administrat 161.057 vaccins contra la covid des de l'inici del pla de vacunació, de les quals 58.185 corresponen a la primera dosi, 57.563 a la segona i 43.083 a la tercera.