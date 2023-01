Arrestats 79 conductors en 1.967 controls d'alcohol i drogues

Actualitzada 18/01/2023 a les 11:09

La policia ha efectuat un total de 1.967 controls i ha detingut un total de 79 persones per positius d’alcoholèmia o tòxics al volant durant la darrera campanya contra l'alcohol i drogues al volant, segons informa el cos en un comunicat. Així, durant cinc setmanes, del 5 de desembre del 2022 al 8 de gener d’aquest 2023 s'han arrestat 79 persones. D'aquestes, 63 han estat detingudes per conduir sota els efectes de l’alcohol, 13 per conduir sota els efectes de les drogues, dues més per donar positiu al mateix temps en alcoholèmia i tòxics, i una darrera per negar-se a fer la prova.La majoria dels positius han estat controlats per taxes d’entre 0,81 i 1,20, i cinc han superat els dos grams d’alcohol per litre de sang. Un 82% de les detencions s’han efectuat entre les 22 hores i les 6 hores. El cos especifica que de les persones arrestades, gairebé la totalitat, és a dir 69, són homes i 10 són dones. Per edats, només una té 18 anys, 25 es troben en la franja d’entre 19 i 25 anys, 29 més tenen entre 26 i 40, i els 24 restants, superen la quarantena. Cap dels detinguts és conductor professional. Quant a sancions administratives, se n’han imposat un total de 19.El cos assenyala que aquests controls preventius segueixen el pla d’actuació marcat pel ministeri de Justícia i Interior amb la finalitat de millorar la seguretat a les carreteres i disminuir la sinistralitat. En aquesta línia, la policia advoca pel consum zero de begudes alcohòliques i drogues al volant per evitar que s’hagin de lamentar danys personals.